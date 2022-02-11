Гандболисты минского СКА отправились в Швецию на матч Кубка ЕГФ

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА сегодня отправились в Швецию на первый матч 1/8 финала розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главный тренер вице-чемпионов Беларуси Игорь Папруга включил в выездной состав 17 гандболистов: вратари - Егор Стасюк, Станислав Юрча, Константин Ковалев; полевые игроки - Владислав Кривенко, Ян Собко, Евгений Никанович, Юлиан Гирик, Дмитрий Хмельков, Кирилл Самойло, Николай Алехин, Павел Дуда, Матвей Удовеня, Артур Рудь, Игорь Белявский, Дмитрий Камышик, Андрей Пушкин, Михаил Жила. Первая игра с гандболистами шведского клуба "Шевде" состоится в воскресенье, 13 февраля, а ответный поединок за выход в четвертьфинальную стадию пройдет 20 февраля на площадке минского спорткомплекса "Уручье".

В 1/32 финала этих соревнований минчане были сильнее исландского клуба "Хабнарфьордюр" - 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома), а в 1/16 финала по сумме двух встреч победили турецкий "Бешикташ" из Стамбула - 25:28 (в гостях) и 34:22 (дома). Гандболисты "Шевде" на предыдущем этапе дважды переиграли на своей площадке израильский "Рамат-Хашрон" - 37:28 и 35:29.

Составы остальных пар 1/8 финала Кубка ЕГФ:

"Потайсса" (Турда, Румыния) - "Алингсос" (Швеция);

"Эш" (Люксембург) - "Пльзень" (Чехия);

"Драммен" (Норвегия) - СКИФ (Краснодар, Россия);

"Бая-Маре" (Румыния) - ПАОК (Салоники, Греция);

"Карвина" (Нове-Место, Чехия) - "Арау" (Швейцария);

"Нербе" (Норвегия) - "Фокшани" (Румыния);

"СГАУ-Саратов" (Россия) - "Виктор" (Ставрополь, Россия).-0-