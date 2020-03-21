Гандболисты минского СКА победили своих дублеров в матче чемпионата Беларуси

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи мужского чемпионата Беларуси по гандболу проходят сегодня, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом из них вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА уверенно переиграли своих младших коллег из БГУФК-СКА с результатом 38:29 (19:12).

Позже чемпион страны Брестский гандбольный клуб имени Мешкова примет на своей арене гостей из "Гомеля", а гродненский "Кронон" сыграет у себя дома с могилевским клубом "Машека". Положение команд сейчас таково: СКА - 42 очка (24 матча), БГК имени Мешкова - 40 (21), "Машека" - 17 (22), БГУФК-СКА - 15 (24), "Кронон" - 14 (22), "Гомель" - 8 (22).

В женском национальном первенстве завершились матчи первого этапа. По его итогам право продолжить борьбу за награды завоевали гандболистки "БНТУ-БелАЗа", "Гомеля", "Городничанки" и "Берестья".-0-