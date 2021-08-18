Гандболисты минского СКА победили ЦСКА в первом матче турнира в Москве

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18 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА с победы начали выступление на международном турнире в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.Сегодня в первом поединке предварительной группы В вице-чемпионы Беларуси встречались с московским ЦСКА, в котором выступает белорус Олег Астрашапкин, и выиграли с минимальным преимуществом - 32:31. Завтра соперником подопечных Игоря Папруги будет еще один российский клуб - "Пермские медведи". Вчера пермская команда уступила ЦСКА со счетом 20:24.В группе А немецкий "Берлин" вчера уверенно переиграл российский клуб "Донские казаки" из Таганрога - 28:21. Сегодня польский "Кельце", в котором выступают бывшие игроки СКА Артем Королек и Владислав Кулеш, будет соперничать с таганрогской дружиной.После завершения группового этапа 20 августа состоятся стыковые поединки за итоговые места.-0-