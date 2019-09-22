Гандболисты минского СКА победили литовский "Драгунас" на старте Балтийской лиге

Во время матча. Фото ГК СКА
22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА победили в стартовом матче нового сезона Балтийской лиги, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня вице-чемпионы Беларуси в домашней встрече уверенно переиграли литовский "Драгунас" из Клайпеды со счетом 30:23 (16:11). Самыми результативными в составе победителей стали Вячеслав Бохан и Юлиан Гирик, забросившие по 6 мячей.
На следующей неделе гандболистам СКА предстоит провести два выездных поединка национального первенства: 25 сентября - с гродненским "Крононом", 29 сентября - со своим главным конкурентом в борьбе за чемпионский титул Брестским гандбольным клубом имени Мешкова. В этом сезоне минчане уже обыграли брестчан на своей арене со счетом 27:24.-0-