Гандболисты минского СКА примут московский ЦСКА в квалификации Евролиги

29 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА сегодня проведут домашний матч первого квалификационного раунда Европейской лиги с московским ЦСКА, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встречу двух армейских команд, которая начнется в 17.00 на паркете минского дворца спорта "Уручье", будут судить сербские арбитры Ненад Николич и Душан Стойкович. Сегодняшние соперники хорошо знают друг друга - в середине августа в финале международного турнира "Кубок Париматч" в российской столице СКА обыграл ЦСКА с результатом 29:27.

Перед сегодняшней встречей минчане провели стартовый поединок национального чемпионата, сыграв вничью на своей площадке с гродненским "Крононом" (30:30). Москвичи, в составе которых играет белорусский полусредний Олег Астрашапкин, перед отъездом в белорусскую столицу проиграли "Чеховским Медведям" (24:27) в матче за российский Суперкубок.

Ответная встреча за выход во второй раунд квалификации Евролиги между СКА и ЦСКА состоится 6 сентября в Москве.

В новом сезоне в мужских континентальных соревнованиях Беларусь представят еще два клуба. "Мешков Брест" в середине сентября начнет выступление на групповом этапе главного турнира Старого Света - Лиги чемпионов, могилевский "Машека" в ноябре стартует с третьего квалификационного раунда розыгрыша Еврокубка.-0-