Гандболисты СКА заняли последнее место на Кубке Днепра в Запорожье

24 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА заняли четвертое место в розыгрыше Кубка Днепра, который сегодня завершился в Запорожье, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В заключительном поединке вице-чемпионы Беларуси в упорной борьбе уступили с минимальной разницей израильскому "Хапоэлю" - 35:36. Подопечные Игоря Папруги выиграли первую половину встречи со счетом 20:16, но после перерыва соперники сумели переломить ход матча и вырвали победу на последних секундах. Самыми результативными в составе армейцев стали Владислав Кривенко и Николай Алехин, забросившие по 6 мячей, на гол меньше в активе Дмитрия Хмелькова и Вячеслава Бохана. В первом туре минчане проиграли украинскому чемпиону запорожскому "Мотору" - 26:34, а затем сыграли вничью с польской "Вислой" из Плоцка - 31:31.

Победителем турнира стали хозяева гандболисты "Мотора", одержавшие победы во всех трех матчах. В составе чемпионов Украины на ведущих ролях белорусы Борис Пуховский и Максим Бабичев. Итоговое положение: "Мотор" - 6 очков, "Висла" - 3, "Хапоэль" - 2, СКА - 1.

В последний день лета минский СКА проведет на своей арене стартовый поединок чемпионата Беларуси против могилевского клуба "Машека".-0-