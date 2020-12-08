Гандболисты минского СКА разгромили "Гомель" в чемпионате Беларуси

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА поднялись на второе место в турнирной таблице чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня вице-чемпионы страны разгромили на своей площадке бронзовых призеров гандболистов "Гомеля" со счетом 40:28 (20:11).

Турнирную таблицу возглавляет действующий чемпион "Мешков Брест", который 9 декабря в матче группового этапа Лиги чемпионов сыграет в Сегеде с венгерским клубом "Пик".

Положение в лидирующей группе белорусского первенства сейчас таково: "Мешков Брест" - 18 очков (9 матчей), СКА - 16 (11), "Гомель" - 16 (10), "Машека" (Могилев) - 10 (10).-0-