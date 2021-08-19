Гандболисты минского СКА стали финалистами турнира в Москве

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19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА одержали вторую викторию и пробились в финал международного турнира в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.Сегодня в заключительном матче предварительной группы В подопечные Игоря Папруги одолели российский клуб "Пермские медведи" с минимальным преимуществом - 32:31. Вчера вице-чемпионы Беларуси с таким же результатом победили московский ЦСКА. Пермская команда уступила москвичам со счетом 20:24.Завтра в решающем поединке минские армейцы встретятся с польским "Кельце", в котором выступают бывшие игроки СКА Артем Королек и Владислав Кулеш. Сегодня чемпионы Польши выиграли у немецкого "Берлина" со счетом 27:21.В игре за третье место берлинцы сыграют с ЦСКА, а в матче за пятое итоговое место "Пермские медведи" будут соперничать с еще одним российским клубом "Донские казаки" из Таганрога.-0-