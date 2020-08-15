Гандболисты минского СКА стали победителями турнира в Москве

15 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА заняли первое место на международном турнире "Кубок Париматч" в Москве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня вице-чемпионы Беларуси в решающем поединке обыграли московский ЦСКА со счетом 29:27 (16:14). На протяжении большей части игрового времени минчане выигрывали, но в середине второй половины соперники сумели не только догнать их, но и выйти вперед. Однако затем белорусы вновь завладели инициативой и довели встречу до победы. Самым результативным в составе СКА стал Евгений Никанович, забросивший пять мячей. Сегодняшний финал стал своеобразной репетицией перед матчами СКА и ЦСКА в квалификации Европейской лиги. Первая встреча должна пройти 29 августа в Минске, ответная - 6 сентября в российской столице.

Вчера в полуфинале подопечные Игоря Папруги победили с минимальным перевесом российский клуб "Донские Казаки" из Таганрога - 23:22. Третье место на турнире заняли "Пермские Медведи", обыгравшие сегодня таганрогскую команду со счетом 35:28. Лучшим игроком "Кубка Париматч" признан голкипер пермяков Эдуард Максутов.

Через неделю минский СКА примет участие в решающем этапе розыгрыша Кубка Беларуси, который впервые пройдет в Пинске. В полуфинале 22 августа армейцы встретятся с могилевским клубом "Машека". В случае успеха в этой встрече минчане 23 августа сыграют в финале с победителем второго полуфинального поединка "Мешков Брест" - "Гомель".-0-