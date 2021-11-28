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28 ноября 2021, 13:05

Гандболисты минского СКА сыграют с "Бешикташем" в Кубке ЕГФ

СКА. Фото из архива ska-minsk.by
СКА. Фото из архива ska-minsk.by

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА проведут сегодня стартовый матч очередного раунда розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом поединке 1/16 финала вице-чемпионы Беларуси сыграют в Стамбуле с турецким "Бешикташем". Ответная встреча за попадание в следующий раунд состоится 5 декабря в Минске. На предыдущем этапе подопечные Игоря Папруги были сильнее исландского клуба "Хабнарфьордюр" - 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома). Гандболисты "Бешикташа" дважды переиграли на своей арене израильский "Холон" - 38:32 и 38:28.

На прошлой неделе в розыгрыше Кубка ЕГФ среди женщин гандболистки брестского клуба "Виктория-Берестье" не смогли преодолеть барьер 1/16 финала. По сумме двух гостевых встреч брестчанки уступили итальянскому "Бриксену" - сначала победили со счетом 35:33, а потом уступили с разницей в 5 мячей - 22:27.-0-

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