Гандболисты минского СКА сыграют с "Нэрбо" в 1/4 финала Кубка ЕГФ

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Вене состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы Беларуси гандболисты минского СКА поспорят за выход в полуфинал с норвежским "Нэрбо". Их первая встреча пройдет в Норвегии 26 или 27 марта, ответный поединок состоится 2 или 3 апреля в Минске. В случае выхода в полуфинал минские армейцы сыграют со швейцарским "Арау" или победителем пары "Драммен" (Норвегия) - СКИФ (Краснодар, Россия).

В 1/8 финала подопечные Игоря Папруги одолели шведский "Шевде" - 26:26 (в гостях) и 29:28 (дома), в 1/32 финала были сильнее исландского клуба "Хабнарфьордюр" - 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома), а в 1/16 финала были сильнее турецкого "Бешикташа" из Стамбула - 25:28 (в гостях) и 34:22 (дома).

Составы остальных четвертьфинальных пар Кубка ЕГФ: "Бая-Маре" (Румыния) - "Виктор" (Ставрополь, Россия), "Алингсос" (Швеция) - "Пльзень" (Чехия).-0-