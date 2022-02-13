Гандболисты минского СКА сыграли вничью с "Шевде" в матче Кубка ЕГФ

13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА добились ничьей в первом матче 1/8 финала розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Играя в гостях у шведского клуба "Шевде", вице-чемпионы Беларуси несколько раз вели в счете, а за две минуты до финальной сирены хозяева вышли вперед - 26:24. Наставник армейцев Игорь Папруга взял тайм-аут и в итоге его подопечные догнали соперников - ничья 26:26. Самыми результативными в составе минчан стали Кирилл Самойло и Николай Алехин, забросившие по 5 мячей.

Ответный поединок за выход в следующий этап Кубка ЕГФ состоится 20 февраля на площадке минского спорткомплекса "Уручье".

В 1/32 финала этих соревнований минчане были сильнее исландского клуба "Хабнарфьордюр" - 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома), а в 1/16 финала по сумме двух встреч победили турецкий "Бешикташ" из Стамбула - 25:28 (в гостях) и 34:22 (дома). Гандболисты "Шевде" на предыдущем этапе дважды переиграли на своей площадке израильский "Рамат-Хашрон" - 37:28 и 35:29.-0-