Гандболисты минского СКА сыграли вничью со словенской "Рибницей" в Кубке ЕГФ

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА сыграли вничью со словенской Рыбницей – 33:33 в гостевом матче 2-го квалификационного раунда Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Тренеры и игроки "Рибницы" обещали перед встречей болельщикам и журналистам, что легко победа гостям из Беларуси не достанется. И обещание свое сдержали. В первом тайме на площадке шла равная игра. Ни одной из команд не удавалось оторваться от соперников больше чем на два гола. Ближе к концовке этого отрезка матча хозяева сумели захватить инициативу и выйти вперед – 15:13.

СКА смог выровнять ситуацию на площадке, ликвидировав дефицит в два гола. Далее обе команды обменивались результативными атаками, но добиться решающего преимущества над соперниками ни белорусы, ни словенцы не смогли – 33:33.

Наиболее результативными игроками в составе СКА стали Юлиан Гирик (6 голов), Николай Алехин и Владислав Кривенко (оба – по 5). Лидером атак "Рибницы" стал 36-летний игрок сборной Словении Петер Пуцель, записавший на свой счет 11 взятий ворот. -0-