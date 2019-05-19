Гандболисты минского СКА выиграли Кубок Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА после шестилетнего перерыва стали обладателями Кубка Беларуси, розыгрыш которого впервые проходил в Могилеве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в финальном поединке подопечные Игоря Папруги сумели одолеть действующего чемпиона страны БГК имени Мешкова с минимальным перевесом - 30:29. На протяжении всего финала соперники попеременно выходили вперед, а на перерыв лидером ушел СКА - 14:12. В самом начале второго тайма брестчане получили численное преимущество и сами сумели оторваться на два гола - 16:14. В дальнейшем игра также шла мяч в мяч, но в итоге драматичной борьбы победы добились гандболисты СКА, для которых это седьмой успех в Кубке Беларуси. В последний раз они выигрывали трофей в 2012 году.

В матче за 3-е место в нынешнем кубковом турнире гандболисты "Гомеля" уверенно переиграли могилевский клуб "Машека" - 32:25 (19:9).

В полуфинальных поединках БГК имени Мешкова выиграл у "Гомеля" со счетом 44:24, минские армейцы были сильнее "Машеки" - 37:23.

Розыгрыш Кубка Беларуси проводится с 1997 года. Больше всех его выигрывал БГК - 11 раз. Кроме него и СКА, победителями становились еще две столичные дружины - "Аркатрон" (3) и "Динамо" (2).

Финальный этап розыгрыша Кубка Беларуси среди женских команд пройдет 22-23 мая в Гомеле. В полуфиналах встретятся: "БНТУ-БелАЗ" (Минская область) - "Берестье" (Брест), "Гомель" - "Городничанка" (Гродно).-0-