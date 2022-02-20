Гандболисты минского СКА вышли в 1/4 финала Кубка ЕГФ

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА пробились в четвертьфинальную стадию розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня на площадке минского спорткомплекса "Уручье" в ответном поединке 1/8 финала вице-чемпионы Беларуси сыграли вничью со шведским клубом "Шевде" - 26:26. Неделю назад в Швеции был зафиксирован точно такой же результат и судьба путевки в 1/4 финала решалась в серии послематчевых семиметровых бросков. Ее героем стал голкипер армейцев Константин Ковалев, отразивший три гандбольных пенальти. Минчане выиграли с результатом 29:28 и продолжат выступление в Кубке ЕГФ.

В 1/32 финала этих соревнований подопечные Игоря Папруги были сильнее исландского клуба "Хабнарфьордюр" - 37:29 (в гостях) и 25:26 (дома), а в 1/16 финала по сумме двух встреч победили турецкий "Бешикташ" из Стамбула - 25:28 (в гостях) и 34:22 (дома).

Кроме СКА в четвертьфинал Кубка ЕГФ также пробились румынский "Бая-Маре", швейцарский "Арау", шведский "Алингсос", российский "Виктор" из Ставрополя.-0-