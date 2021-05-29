Гандболисты минского СКА вышли в финал Кубка Беларуси

29 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В гомельском Дворце игровых видов спорта начался решающий этап розыгрыша Кубка Беларуси по гандболу среди мужских команд - "Финал четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом полуфинальном матче вице-чемпионы страны гандболисты минского СКА разгромили могилевский клуб "Машека" с результатом 32:23 (16:11).

Во втором полуфинале обладатель кубка и чемпион Беларуси "Мешков Брест" будет соперничать с "Гомелем". Завтра победители полуфиналов разыграют кубок, а проигравшие определят обладателей бронзы.

Брестские гандболисты 12 раз становились победителями кубкового розыгрыша. Семь трофеев у минского СКА, три - у столичного "Аркатрона", два - у минского "Динамо".

Неделю назад в Бресте прошел заключительный этап женского кубкового розыгрыша. В финальном поединке гандболистки "Гомеля" нанесли поражение брестскому клубу "Виктория-Берестье" со счетом 39:25 и в шестой раз стали обладательницами Кубка Беларуси. В матче за третье итоговое место чемпионки страны гандболистки БНТУ-БелАЗа уверенно переиграли гродненскую "Городничанку" - 36:28.

За всю историю женского кубкового турнира, который проводится с сезона 1997/1998 годов, трофей выигрывали только три команды: минский БНТУ-БелАЗ - 16 раз, "Гомель" - шесть, "Городничанка" - два.-0-