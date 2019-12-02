Гандболисты минского СКА вышли в лидеры группы А Балтийской лиги

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА одержали третью победу в Балтийской лиге и вышли в лидеры предварительной группы А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем поединке 4-го тура вице-чемпионы Беларуси уверенно переиграли гостей из эстонской "Пыльвы" со счетом 31:25. Первый тайм "армейцы" выиграли с перевесом в 3 мяча, а после перерыва увеличили свое преимущество. Самыми результативными в составе победителей стали Сергей Шилович и Юлиан Гирик, забросившие по 6 мячей. До этого подопечные Игоря Папруги провели 3 поединка: обыграли на своей арене литовский "Драгунас" из Клайпеды (30:23) и в гостях сыграли с ним вничью (33:33), а также победили на выезде латвийский "Добеле" (31:27). Турнирное положение в группе А: СКА - 7 очков (3 матча), ЗТР (Запорожье, Украина) - 5 (5), "Риихимяки" (Финляндия) - 4 (2), "Добеле" - 4 (5), "Пыльва" - 1 (3), "Драгунас" - 1 (4).

В предварительной группе В положение после 5 туров таково: "Кехра" (Эстония) - 8, "Швиеса" (Вильнюс, Литва) - 7, "Целтниекс" (Рига, Латвия) - 6, "Гранитас" (Каунас, Литва) - 6, "Таллин" (Эстония) - 3, "Вильянди" (Эстония) - 0.

После завершения группового этапа по две лучшие команды выйдут в "Финал четырех". Минский СКА последние три сезона становился бронзовым призером Балтийской лиги. Кроме того, в активе минчан 3 чемпионских титула (2013-2015) и одно серебро (2016).-0-