Гандболисты "Нанта" пробились в "Финал четырех" Лиги чемпионов

20 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты французского "Нанта" стали третьими участниками решающего этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в ответном четвертьфинальном поединке французский клуб уступил в гостях венгерскому "Веспрему" с разницей в два мяча (30:32) и благодаря домашней виктории с преимуществом в четыре гола (32:28) прошел дальше.

Последний участник "Финала четырех" станет известен сегодня поздно вечером, когда чемпионы Беларуси гандболисты клуба "Мешков Брест" сыграют в гостях с испанской "Барселоной". На прошлой неделе брестчане проиграли "Барсе" на площадке своего спорткомплекса "Виктория" со счетом 29:33. В нынешнем сезоне барселонская команда одержала победы во всех 17 матчах Лиги чемпионов.

Первые участники решающего этапа чемпионской Лиги определились ранее. Французский "Пари Сен-Жермен", одолел по сумме двух четвертьфинальных встреч победителя прошлого сезона чемпионской Лиги немецкий "Киль" - 29:31 (в гостях) и 34:28 (дома). Датский "Ольборг" оказался сильнее еще одного представителя немецкой бундеслиги "Фленсбурга" - 26:21 (дома) и 29:33 (в гостях).

"Финал четырех" гандбольной Лиги чемпионов состоится 12-13 июня в немецком Кельне. В решающем поединке прошлого сезона Лиги чемпионов гандболисты "Киля" обыграли "Барселону" со счетом 33:28. "Барселона" выигрывала главный клубный турнир Старого Света больше других - девять раз. Дважды, в 2011-м и 2015 годах, в ее составе был белорус Сергей Рутенко. Пять титулов у немецкого "Гуммерсбаха", четыре в активе "Киля", трижды обладателями кубка европейских чемпионов становились гандболисты минского СКА (1987, 1989, 1990).-0-