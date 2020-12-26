Гандболисты "Нексе" и "Еурофарма" победили на старте SEHA-лиги

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В стартовых встречах юбилейного, десятого по счету сезона SEHA-лиги поражения потерпели сербские клубы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом туре предварительной группы А гандболисты северомакедонского клуба "Еурофарм" обыграли в Битоле сербскую "Металопластику" из Шабаца с результатом 30:26. В этом квартете еще выступят словацкий "Татран" из Прешова и хорватский "Загреб".

В группе В хорватский "Нексе" в Нашице с минимальным преимуществом одолел сербскую "Войводину" из Нови-Сада - 24:23. В этом квартете также сыграют действующий победитель Лиги чемпионов северомакедонский "Вардар" из Скопье и чемпион Украины запорожский "Мотор", за который выступают белорусские гандболисты Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан.

Групповой этап должен завершиться 4 апреля 2021 года, после чего по две лучшие команды напрямую попадут в четвертьфинал, а остальные сыграют в 1/8 финала. Чемпион Беларуси "Мешков Брест" и действующий триумфатор SEHA-лиги венгерский "Веспрем" стартуют с четвертьфинальной стадии.

В решающем поединке прошлого сезона гандболисты "Веспрема" взяли верх над "Вардаром" - 35:27. Бронзу завоевал "Мешков Брест", обыгравший в матче за третье место гандболистов "Загреба" с результатом 29:24. Лучшим бомбардиром девятого сезона SEHA-лиги стал один из лидеров брестского клуба Никита Вайлупов, который 111 раз поражал ворота соперников.-0-