Гандболисты немецкого "Киля" разгромили "Вардар" в Лиге чемпионов

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты немецкого "Киля" одержали восьмую победу на групповом этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В домашнем матче 11-го тура лидер группы В уверенно переиграл действующего победителя чемпионской Лиги северомакедонский "Вардар" из Скопье со счетом 34:23 (18:14).

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова свой очередной поединок проведет 9 февраля в Запорожье против еще одного аутсайдера этой группы "Мотора". В составе украинского чемпиона выступают белорусские гандболисты Борис Пуховский и Максим Бабичев. Еще две встречи 11-го тура пройдут 8 февраля: "Порту" (Португалия) - "Веспрем" (Венгрия), "Монпелье" (Франция) - "Виве" (Кельце, Польша).

Турнирное положение в группе В: "Киль" - 18 очков (11 матчей), "Веспрем" - 14 (10), "Виве" - 12 (10), "Монпелье" - 11 (10), "Порту" - 10 (10), "Вардар" - 9 (11), "Мотор" - 4 (10), БГК имени Мешкова - 4 (10).

Положение команд группы А: "Барселона" (Испания) - 18, "Пик" (Сегед, Венгрия) - 17, "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 16, "Ольборг" (Дания) - 10, "Фленсбург" (Германия) - 7, "Целе" (Словения) - 6, "Эльверум" (Норвегия) - 3, "Загреб" (Хорватия) - 3.

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по шесть лучших команд из двух предварительных групп, причем команды, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал. Клубы, занявшие 2-6-е места, а также две лучшие дружины из групп С и D проведут встречи 1/8 финала.-0-