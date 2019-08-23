Гандболисты "Нима" победили "Вествин" на Кубке Белгазпромбанка в Бресте

Во время матча. Фото БГК им. Мешкова

23 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В брестском спорткомплексе "Виктория" стартовал розыгрыш Кубка Белгазпромбанка по гандболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом сегодняшнем поединке французский "Ним" переиграл австрийский "Вествин" со счетом 33:30 (19:14).

Брестский гандбольный клуб имени Мешкова в своем первом матче сыграет сегодня с финским "Риихимяки".

Перед стартом турнира чемпионы Беларуси провели несколько контрольных встреч. В первой из них брестчане уверенно обыграли в Словении местный клуб "Копер" с результатом 40:22. Затем БГК стал победителем турнира в российском Чехове, одержав 3 виктории: над румынским клубом "Стяуа" - 34:26, северомакедонским "Металургом" - 38:26 и над чемпионами России "Чеховскими Медведями" - 32:31.-0-