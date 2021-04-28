Гандболисты Норвегии победили латвийскую команду в квалификации чемпионата Европы

28 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Норвегии одержали третью победу в отборочном турнире чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в латвийской Валмиере норвежцы обыграли команду Латвии со счетом 28:23. Завтра соперники вновь встретятся в Валмиере.

Также завтра в итальянском Кьети сборная Беларуси сыграет с командой Италии. В первом круге соревнований в 6-й квалификационной группе белорусы победили итальянцев в Минске со счетом 37:32. Кроме того, они выиграли в гостях у команды Латвии - 39:27, а также обменялись домашними победами с норвежцами - 33:25 и 19:27.

Положение команд в 6-й квалификационной группе сейчас таково: Беларусь - 6 очков (4 матча), Норвегия - 6 (4), Италия - 2 (4), Латвия - 2 (4).

Путевки в финал континентального первенства завоюют по две лучшие команды из 8 групп, а также четыре сборные, которые финишируют третьими.

Финальная стадия 15-го мужского чемпионата Европы пройдет в начале 2022 года на аренах Венгрии и Словакии.-0-