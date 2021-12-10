Гандболисты "Пика" победили "Киль" в матче Лиги чемпионов

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты венгерского "Пика" обыграли немецкий "Киль" в заключительном матче 10-го тура предварительной группы А Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Только в самом начале встречи в Сегеде гости повели в счете, а потом "Пик" полностью доминировал, не оставив соперникам ни малейшего шанса на успех. Итоговый результат - 30:26 в пользу венгерского клуба. Выступающий в этой группе чемпион Беларуси "Мешков Брест" свой домашний поединок 10-го тура против лидера французского "Монпелье" завершил вничью - 31:31. Норвежский "Эльверум" уступил на своей площадке датскому "Ольборгу" - 28:34, а в хорватской столице "Загреб" взял верх над северомакедонским "Вардаром" из Скопье с минимальным перевесом - 23:22.

Положение команд после 10 туров: "Монпелье" - 16 очков, "Ольборг" - 14, "Пик" - 14, "Киль" - 13, "Эльверум" - 8, "Загреб" - 6, "Вардар" - 5, "Мешков Брест" - 4. Свой следующий поединок брестчане проведут 16 февраля 2022 года у себя дома против гандболистов "Ольборга".

Лидер группы В польский "Кельце" потерпел второе поражение кряду, уступив на выезде португальскому "Порту" с результатом 27:29. Белорусский легионер польского чемпиона Артем Королек забросил 7 мячей, Владислав Кулеш пять раз поразил ворота соперников. До двух неудач подряд гандболисты "Кельце" не потеряли ни одного очка в семи матчах. Чемпион Украины запорожский "Мотор" проиграл в Бухаресте румынскому "Динамо" со счетом 29:33. В составе запорожцев 5 мячей забросил белорус Вячеслав Бохан. Немецкий "Фленсбург" победил на своей площадке гостей из венгерского "Веспрема" - 30:27, а в столице Франции "Пари Сен-Жермен" и испанская "Барселона" не выявили победителя - ничья 28:28.

Положение команд: "Кельце" - 14, "Веспрем" - 12, "Пари Сен-Жермен" - 12, "Барселона" - 12, "Фленсбург" - 9, "Мотор" - 8, "Порту" - 7, "Динамо" - 6.

После финиша групповой стадии по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал ЛЧ. Клубы, которые займут 3-6-е места, сыграют в 1/8 финала.-0-