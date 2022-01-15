Гандболисты Польши победили австрийцев в матче чемпионата Европы

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском гандбольном чемпионате Европы в Венгрии и Словакии завершились поединки первого тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором матче предварительной группы D гандболисты сборной Польши в Братиславе выиграли у команды Австрии с результатом 36:31. Только в начале встречи австрийцы несколько раз вырывались вперед, а потом поляки полностью завладели инициативой и уверенно довели игру до победы. В стартовом поединке этого квартета сборная Беларуси встречались с командой Германии и уступила со счетом 29:33.

Завтра белорусы сыграют с гандболистами Польши, а 18 января завершат первую стадию турнира матчем со сборной Австрии.

Результаты матчей первого тура в остальных предварительных группах:

А - Словения - Северная Македония - 27:25, Дания - Черногория - 30:21;

В - Нидерланды - Венгрия - 31:28, Исландия - Португалия - 28:24;

С - Сербия - Украина - 31:23, Франция - Хорватия - 27:22;

Е - Испания - Чехия - 28:26, Швеция - Босния и Герцеговина - 30:18;

F - Россия - Литва - 29:27, Норвегия - Словакия - 35:25.

После завершения первой стадии в основной этап ЧЕ выйдут по две лучшие команды из шести предварительных групп. Затем 12 сборных будут разделены на две шестерки, из которых в полуфинал попадут по две лучшие дружины.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Два года назад сборная Беларуси вышла в основной этап, но пробиться в полуфинал не смогла, заняв 10-е итоговое место. Всего белорусские гандболисты 6 раз играли в финальных турнирах континентального первенства, их лучшим результатом стало 8-е место в 1994 году на ЧЕ в Португалии с участием 12 команд. Сборная Швеции 4 раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-