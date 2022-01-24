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24 января 2022, 00:19

Гандболисты России и Польши сыграли вничью на чемпионате Европы

Фото из архива
Фото из архива

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты России сыграли вничью с командой Польши - 29:29 в матче основного этапа чемпионата Европы, который проходит в Венгрии и Словакии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Поединок четвертого тура 2-й группы в Братиславе проходил с переменным успехом - соперники поочередно выходили вперед, догоняли друг друга и в итоге так и не выявили победителя. За три секунды до финальной сирены поляки вели 29:28, но Сергей Марк Косоротов точным броском с центра площадки сумел восстановить равновесие в счете. После этой ничьей поляки и россияне потеряли шансы пробиться в полуфинал и продолжить борьбу за медали. Действующие чемпионы Старого Света гандболисты сборной Испании потерпели первое поражение, уступив норвежцам со счетом 23:27. Шведы переиграли немцев с результатом 25:21. Положение команд перед заключительным туром: Испания, Швеция, Норвегия - по 6 очков, Россия - 3, Германия - 2, Польша - 1.

В 1-й группе в Будапеште встречи предпоследнего тура пройдут сегодня вечером: Исландия - Хорватия, Дания - Нидерланды, Франция - Черногория. Положение команд: Дания - 6 очков, Исландия, Франция - по 4, Нидерланды, Черногория - по 2, Хорватия - 0.

Второй этап континентального первенства завершится 26 января, в полуфинал выйдут по две лучшие команды. Полуфинальные матчи намечены на 28 января, решающий поединок за чемпионский титул и матч за бронзовые награды состоятся 30 января в венгерской столице.

Сборная Беларуси неудачно выступила на нынешнем турнире, не сумев выйти из предварительной группы D. Подопечные Юрия Шевцова одержали лишь одну победу, обыграв в ничего не решавшем матче австрийцев - 29:26, а до этого они проиграли немцам - 29:33 и полякам - 20:29. В итоге белорусские гандболисты в своем седьмом финальном турнире чемпионата Европы показали худший результат, заняв 17-е итоговое место. Высшим достижением сборной Беларуси на европейских первенствах является 8-е место на турнире в Португалии в 1994 году. Тогда в финальной стадии ЧЕ играли 12 команд, а не 24, как сейчас.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Сборная Швеции четыре раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-

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