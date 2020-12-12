Гандболисты сборной Беларуси не сыграют на предновогоднем турнире в Польше

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной не смогут принять участие в традиционном предновогоднем турнире в Польше, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В соревнованиях, проведение которых намечено на 26-30 декабря, белорусские гандболисты должны были сыграть с командами Польши, России и Алжира. Решение отказаться от участия в турнире 4Nation Cup Белорусская федерация гандбола приняла на основании рекомендаций Министерства спорта и туризма и Минздрава.

Год назад белорусские гандболисты стали победителями этих состязаний, победив команды ОАЭ (31:24), Испании (30:26) и Польши (25:24).

Для команды Юрия Шевцова матчи нынешнего польского турнира должны были стать контрольной проверкой сил перед стартом на чемпионате мира, который пройдет с 14 по 31 января 2021 года в Египте. На первом этапе соперниками белорусов в предварительной группе Н будут сборные России (14 января), Республики Корея (16 января) и Словении (18 января).-0-