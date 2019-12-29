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29 декабря 2019, 09:41

Гандболисты сборной Беларуси обыграли испанцев на турнире в Польше

Фото из архива
Фото из архива

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты национальной сборной Беларуси одержали вторую победу на международном турнире в польском Тарнуве, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче второго тура команда Юрия Шевцова обыграла вторую сборную Испании со счетом 30:26 (15:10). Самым результативным у белорусов стал Андрей Юринок, в активе которого семь мячей.

В стартовом поединке белорусские гандболисты уверенно переиграли национальную сборную Объединенных Арабских Эмиратов со счетом 31:24 (19:9).

Сегодня белорусы сыграют с национальной сборной Польши, которая в первый день уступила испанцам (26:27), а затем разгромила команду ОАЭ (28:15).

Турнирное положение после двух туров: Беларусь - 4 очка, Испания - 2, Польша - 2, ОАЭ - 0.

После завершения состязаний в Тарнуве белорусы вернутся в Минск, а 7 января отправятся на европейское первенство в Австрию.

Матчи финальной стадии 14-го мужского чемпионата Европы пройдут с 9 по 26 января на аренах Австрии, Норвегии и Швеции. Белорусская сборная на первом этапе в австрийском Граце будет играть в группе А с командами Сербии, Черногории и Хорватии.-0-

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