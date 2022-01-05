Гандболисты сборной Беларуси отправились на турнир в Венгрию

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты мужской сборной Беларуси сегодня отправились на международный турнир в Венгрию, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В городе Сигетсентмиклош подопечные Юрия Шевцова сыграют с гандболистами Венгрии (6 января) и Бахрейна (7 января).

Тренерский штаб национальной дружины включил в выездной состав 17 гандболистов. Среди них нет одного из лидеров команды Артема Королька, который получил травму голеностопа во время тренировочного сбора в Минске.

Предстоящий турнир станет для белорусов последней проверкой сил перед стартом чемпионата Европы, который пройдет с 13 по 30 января на аренах Венгрии и Словакии. На предварительном этапе 15-го по счету мужского континентального первенства гандболисты сборной Беларуси сыграют в группе D в Братиславе. Там их соперниками будут команды Германии (14 января), Польши (16 января) и Австрии (18 января). Составы остальных групп: А - Дания, Словения, Черногория, Северная Македония; В - Венгрия, Нидерланды, Исландия, Португалия; С - Франция, Украина, Хорватия, Сербия; Е - Чехия, Швеция, Босния и Герцеговина, Испания; F - Словакия, Литва, Норвегия, Россия. В основной этап ЧЕ выйдут по две лучшие команды из шести предварительных квартетов. Затем 12 сборных будут разделены на две шестерки, из которых в полуфинал попадут по две лучшие дружины.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на аренах Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Два года назад сборная Беларуси вышла в основной этап, но пробиться в полуфинал не смогла, заняв 10-е итоговое место. Всего белорусские гандболисты 6 раз играли в финальных стадиях континентального первенства, их лучшим результатом является 8-е место в 1994 году на ЧЕ в Португалии с участием 12 команд. Сборная Швеции 4 раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-