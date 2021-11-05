Гандболисты сборной Беларуси победили россиян в контрольном матче

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси успешно провели первый из двух контрольных поединков с командой России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня в минском Доме гандбола подопечные Юрия Шевцова выиграли со счетом 35:27. В первом тайме белорусы создали задел в восемь мячей (17:9) и после перерыва уверенно удержали это преимущество. Завтра белорусы и россияне проведут второй спарринг в Минске.

Для обоих соперников эти матчи являются одним из этапов подготовки к финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет с 13 по 30 января 2022 года на аренах Венгрии и Словакии. В предварительном раунде континентального первенства сборная Беларуси сыграет в группе D, где ее оппонентами будут гандболисты Австрии, Германии и Польши. Россияне выступят в квартете F вместе с командами Литвы, Норвегии и Словакии.-0-