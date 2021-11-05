Гандболисты сборной Беларуси проведут спарринги с россиянами

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси проведут сегодня первый из двух контрольных поединков с командой России, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Перед встречами с россиянами белорусская дружина провела недельный учебно-тренировочный сбор в минском Доме гандбола, в котором сегодня и завтра пройдут оба спарринга. Под руководством главного тренера сборной Беларуси Юрия Шевцова к играм готовились 17 гандболистов: вратари - Вячеслав Солдатенко ("Бакэу", Румыния), Игорь Черников ("Диомидис", Греция), Илья Усик ("Мешков Брест"); крайние - Никита Вайлупов, Андрей Юринок (оба - "Мешков Брест"), Эдуард Ярош ("Гомель"), Евгений Никанович (СКА, Минск); линейные - Артем Королек ("Кельце", Польша), Вячеслав Бохан ("Мотор", Запорожье, Украина), Юрий Лукьянчук ("Кокс", Финляндия); полусредние - Олег Астрашапкин (ЦСКА, Москва, Россия), Матвей Удовеня, Юлиан Гирик (оба - СКА, Минск), Владислав Кулеш ("Кельце", Польша), Виктор Зайцев ("Пермские Медведи", Россия); разыгрывающие - Вадим Гайдученко ("Сен-Рафаэль", Франция), Артем Кулак ("Чеховские Медведи", Россия).

Для обоих соперников матчи в Минске являются одним из этапов подготовки к финальной стадии чемпионата Европы, который пройдет с 13 по 30 января 2022 года на аренах Венгрии и Словакии. В предварительном раунде континентального первенства сборная Беларуси сыграет в группе D, где ее оппонентами будут гандболисты Австрии, Германии и Польши. Россияне выступят в квартете F вместе с командами Литвы, Норвегии и Словакии.-0-