Гандболисты сборной Беларуси сыграют с россиянами на старте ЧМ в Египте

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси сегодня проведут свой первый поединок на 27-м чемпионате мира, который проходит в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первом матче предварительной группы Н соперниками белорусов в городе Борг-эль-Араб будут российские гандболисты (начало в 17.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). Там же сегодня встретятся команды Республики Корея и Словении. Вторую встречу сборная Беларуси проведет 16 января против команды Республики Корея, а 18 января завершит первый этап игрой со сборной Словении.

Команда Беларуси в пятый раз сыграет среди сильнейших сборных планеты. Лучшим достижением белорусских гандболистов является девятое место, занятое в 1995 году на ЧМ в Исландии.

Накануне в матче открытия мирового первенства его хозяева, гандболисты Египта, победили чилийцев со счетом 35:29. Соперники этих команд по предварительной группе G сборные Швеции и Северной Македонии сыграют сегодня.

Составы остальных предварительных групп:

А - Германия, Венгрия, Уругвай, Кабо-Верде;

В - Испания, Тунис, Бразилия, Польша;

С - Хорватия, Катар, Япония, Ангола;

D - Дания, Аргентина, Бахрейн, ДР Конго;

Е - Норвегия, Франция, Австрия, Швейцария;

F - Португалия, Алжир, Исландия, Марокко.

Впервые в планетарном гандбольном форуме примут участие 32 команды, а не 24, как было ранее. После первого раунда по три лучших сборных выйдут во второй групповой этап, на котором они будут разделены на две группы по шесть команд. Затем по две лучших выйдут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства пройдут без зрителей.

На прошлом чемпионате мира, проходившем в 2019 году на аренах Германии и Дании, триумфаторами стали гандболисты сборной Дании, разгромившие в финале норвежцев с результатом 31:22. Бронзовые медали завоевала команда Франции, которая в поединке за третье место одолела немецкую сборную - 26:25.-0-