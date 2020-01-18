Гандболисты сборной Беларуси сыграют сегодня против чехов на чемпионате Европы

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Беларуси проведут сегодня второй матч основного этапа чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке группы I в Вене подопечные Юрия Шевцова встретятся с командой Чехии (начало в 18.00, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5"). На старте второго группового этапа белорусы уступили команде Германии (23:31), а чехи проиграли действующим чемпионам континента испанцам (25:31).

Гандболисты Хорватии сегодня сыграют с немцами, а австрийцы встретятся с испанской сборной. Турнирное положение: Испания - 4 очка, Хорватия - 4, Австрия - 2, Германия - 2, Беларусь - 0, Чехия - 0.

В шведском Мальме в турнире команд группы II гандболисты Словении переиграли исландцев со счетом 30:27, сборная Португалии победила шведов - 35:25, а норвежцы обыграли венгров - 36:29. Положение команд: Словения - 4 очка, Норвегия - 4, Венгрия - 2, Португалия - 2, Швеция - 0, Исландия - 0.

После завершения основного этапа в полуфинал выйдут по две лучшие команды из двух групп.-0-