Гандболисты сборной Дании пробились в финал чемпионата мира в Египте

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Дании вслед за шведами стали финалистами чемпионата мира, который проходит в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Во втором полуфинальном поединке действующие чемпионы планеты в упорной борьбе одолели команду Испании с перевесом в два мяча - 35:33.
В первом полуфинале сборная Швеции уверенно переиграла бронзовых призеров прошлого мирового первенства гандболистов Франции с результатом 32:26.
Таким образом, в воскресенье, 31 января сборные Дании и Швеции встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а команды Франции и Испании поспорят за бронзу 27-го планетарного форума.
В прошлые годы сборная Швеции четыре раза становилась чемпионом мира (1954, 1958, 1990, 1999), а Дания свой единственный титул завоевала в 2019 году.
На предыдущем мировом первенстве, проходившем два года назад на датских и немецких аренах, сборная Дании впервые стала обладателем золотых медалей, разгромив в финале норвежцев со счетом 31:22. В игре за третье место французы одолели немецких гандболистов - 26:25.
Сборная Беларуси на нынешнем мировом первенстве завершила выступление после второго группового этапа, заняв 17-е итоговое место.-0-