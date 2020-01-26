Гандболисты сборной Норвегии победили словенцев и завоевали бронзу чемпионата Европы

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Норвегии стали обладателями бронзовых наград чемпионата Европы, который сегодня завершается в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке за 3-е место с командой Словении гандболисты Норвегии сразу завладели инициативой и уверенно победили со счетом 28:20 (12:9).

Пятое итоговое место заняла сборная Германии, одолевшая соперников из Португалии со счетом 29:27 (14:13).

Сегодня в решающем поединке за золотые медали континентального первенства действующие чемпионы Старого Света гандболисты сборной Испании встретятся с командой Хорватии (начало в 18.30, прямая трансляция на телеканале "Беларусь 5").

Гандболисты сборных Хорватии и Испании стали финалистами чемпионата Европы В первом полуфинальном поединке хорваты с огромнейшим трудом лишь в дополнительное время одолели норвежцев со счетом 29:28.

Два года назад на ЧЕ в Хорватии испанцы завоевали золото, победив в финале команду Швеции (29:23). Бронзовыми призерами стали французы, обыгравшие датчан (32:29). Сборная Беларуси заняла 10-е итоговое место, так же, как и на нынешнем турнире. Лучшим результатом белорусских гандболистов на чемпионатах Европы является 8-е место, завоеванное в 1994 году в Португалии.-0-

Фото EHF