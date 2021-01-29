Гандболисты сборной Швеции стали первыми финалистами чемпионата мира

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. На мужском гандбольном чемпионате мира в Египте сегодня определяются участники медальных поединков, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом сегодняшнем полуфинале гандболисты Швеции уверенно переиграли бронзового призера прошлого мирового первенства сборную Франции с результатом 32:26 (16:13). На протяжении всей встречи скандинавы полностью контролировали ход игры и лишь один раз, в первом тайме, позволили французам выйти вперед.
Соперником шведов в финале станет победитель второго полуфинального матча, в котором действующие чемпионы планеты гандболисты Дании сыграют с командой Испании.
Победители полуфинальных баталий 31 января встретятся в решающем поединке за чемпионский титул, а проигравшие поспорят за бронзу 27-го планетарного форума.
На предыдущем чемпионате мира, проходившем два года назад на датских и немецких аренах, сборная Дании впервые стала обладателем золотых медалей, разгромив в финале норвежцев со счетом 31:22. В игре за третье место французы одолели немецких гандболистов - 26:25.
Сборная Беларуси на нынешнем мировом первенстве завершила выступление после второго группового этапа, заняв 17-е итоговое место.-0-