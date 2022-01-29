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29 января 2022, 09:43

Гандболисты Швеции пробились в финал чемпионата Европы

Фото Gettyimages.ru
Фото Gettyimages.ru

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шведские гандболисты стали вторыми финалистами чемпионата Европы, который завтра завершится в Венгрии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Во втором полуфинале в Будапеште скандинавы поначалу уступали французам с разницей до четырех мячей, но постепенно завладели инициативой и в итоге добились победы с минимальным перевесом в счете - 34:33.

Завтра в решающем поединке за золото шведы встретятся с действующими чемпионами Старого Света испанскими гандболистами, которые в первом полуфинале обыграли датчан с результатом 29:25. Сборная Испании в четвертый раз подряд будет играть в финале континентального первенства и может в третий раз кряду стать чемпионом. Для гандболистов Швеции предстоящий финальный поединок будет шестым в истории, в их активе 4 победы на ЧЕ.

Вчера в матче за 5-е итоговое место сборная Норвегии одолела в овертайме исландцев - 34:33.

Сборная Беларуси неудачно выступила на нынешнем турнире, не сумев выйти из предварительной группы D. Подопечные Юрия Шевцова одержали лишь одну победу, обыграв в ничего не решавшем матче австрийцев - 29:26, а до этого они проиграли немцам - 29:33 и полякам - 20:29. В итоге белорусские гандболисты в своем седьмом финальном турнире чемпионата Европы показали худший результат, заняв 17-е итоговое место. Высшим достижением сборной Беларуси на европейских первенствах является 8-е место на турнире в Португалии в 1994 году. Тогда в финальной стадии ЧЕ играли 12 команд, а не 24, как сейчас.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Сборная Швеции четыре раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-

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