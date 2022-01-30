Гандболисты Швеции в пятый раз стали чемпионами Европы

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной Швеции в пятый раз стали чемпионами Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В финальном поединке континентального первенства в Будапеште шведы в упорнейшей борьбе со счетом 27:26 победили команду Испании, которая выигрывала два предыдущих ЧЕ.

Сборная Испании в четвертый раз подряд играла в финале Евро, а для гандболистов Швеции нынешний финальный поединок стал шестым в истории, теперь в их активе 5 чемпионских титулов.

В игре за бронзовые награды сборная Дании переиграла в дополнительное время команду Франции со счетом 35:32. Датчане взяли реванш у французов за поражение в финале токийской Олимпиады. В матче за 5-е итоговое место сборная Норвегии также в овертайме одолела исландцев - 34:33.

Лучшим игроком 15-го мужского чемпионата Старого Света признан швед Джим Готтфридссон. В символическую сборную вошли: голкипер - Виктор Халльгримссон (Исландия); полевые игроки - Милош Вуйович (Черногория), Йоханнес Голла (Германия), Алейш Гомес (Испания), Миккель Хансен, Матиас Гидсель (оба - Дания), Люк Стейнс (Нидерланды), Оскар Бергендаль (Швеция). Бомбардирскую гонку выиграл исландец Омар Инги Магнуссон, который 59 раз поражал ворота соперников.

Сборная Беларуси неудачно выступила на нынешнем турнире, не сумев выйти из предварительной группы D. Подопечные Юрия Шевцова одержали лишь одну победу, обыграв в ничего не решавшем матче австрийцев - 29:26, а до этого они проиграли немцам - 29:33 и полякам - 20:29. В итоге белорусские гандболисты в своем седьмом финальном турнире чемпионата Европы показали худший результат, заняв 17-е итоговое место. Высшим достижением сборной Беларуси на европейских первенствах является 8-е место на турнире в Португалии в 1994 году. Тогда в финальной стадии ЧЕ играли 12 команд, а не 24, как сейчас.

На прошлом чемпионате Европы, проходившем в 2020 году на площадках Австрии, Норвегии и Швеции, свое второе подряд золото завоевали гандболисты Испании, победившие в финале хорватов со счетом 22:20. Обладателями бронзы стали норвежцы, разгромившие в матче за 3-е место словенцев - 28:20. Сборная Швеции четыре раза становилась чемпионом Европы, у французов на один титул меньше, по два раза лучшими в Старом Свете были команды Дании, Германии и Испании, однажды золото завоевали россияне.-0-