Гандболисты СКА и "Кронон" сыграли вничью в стартовом матче чемпионата Беларуси

26 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА не смогли одолеть гродненский "Кронон" в стартовом матче 29-го чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вице-чемпионы страны сегодня считались фаворитами, но гости из Гродно не собирались сдаваться без боя и в итоге добились ничьей - 30:30. В составе армейцев самыми результативными стали Кирилл Самойло и Никита Чижик, забросившие по 8 мячей, у гостей отличился Олен Луня, 10 раз поразивший ворота соперников. Сегодняшний поединок стал для минчан последней проверкой сил перед домашним матчем Евролиги с московским ЦСКА, который состоится 29 августа в минском дворце спорта "Уручье".

В пятницу, 28 августа, бронзовый призер чемпионата Беларуси могилевский клуб "Машека" примет на своей площадке гандболистов "Гомеля", 29 августа действующий чемпион страны "Мешков Брест" сыграет у себя дома с командой РГУОР-сборная-2002, а 30 августа в Минске состоится столичное дерби, в котором БГУФК-СКА будет соперничать с клубом "Витязь-Леон".

По ходу сезона команды проведут четырехкруговой турнир - по два матча дома и в гостях. Больше всех чемпионских титулов у брестчан, которые 12 раз становились лучшими. Десять раз золото завоевывал столичный СКА, пять - минское "Динамо", один раз чемпионом был столичный "Аркатрон".

Женский чемпионат Беларуси стартует в начале сентября.-0-