Гандболисты СКА начнут евросезон со второго раунда Кубка ЕГФ

13 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА начнут новый еврокубковый сезон со второго квалификационного раунда розыгрыша Кубка ЕГФ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Жеребьевка стартовых этапов второго по рангу континентального турнира пройдет 20 июля в Вене, а свои встречи 2-го круга Кубка ЕГФ вице-чемпионы Беларуси проведут в конце октября. В эти дни минские армейцы находятся на предсезонном сборе в Раубичах. В начале августа команда Игоря Папруги проведет в Минске контрольные матчи с московским ЦСКА, а 18-21 августа примет участие в представительном международном турнире в Москве. В российской столице минчане вновь встретятся с ЦСКА, а кроме того, их соперниками будут немецкий "Берлин", французский "Шартр" и польский "Кельце", за который выступают бывшие игроки СКА Артем Королек и Владислав Кулеш. Очередной чемпионат Беларуси начнется в конце августа.

Действующие чемпионы страны гандболисты клуба "Мешков Брест" также начали подготовку к новому сезону. Команда тренируется под руководством нового наставника, испанского специалиста Даниэля Гордо, который сменил своего соотечественника Рауля Алонсо. Во время подготовки к официальным матчам брестчане намерены провести ряд спаррингов. В частности, 7 и 8 августа сыграют на своей арене с ЦСКА, а 13-15 августа также в Бресте выступят на традиционном розыгрыше Кубка Белгазпромбанка. Кроме хозяев в этом турнире примут участие сильнейший российский клуб "Чеховские медведи", польский "Азоты" и чемпион Украины запорожский "Мотор", в котором играют белорусы Иван Мороз, Борис Пуховский, Максим Бабичев и Вячеслав Бохан. Затем "Мешков Брест" проведет четвертьфинальные поединки SEHA-лиги с северомакедонским клубом "Еурофарм" из Битолы - 21 августа в гостях и 29 августа в Бресте. В случае успеха брестчане 4-5 сентября выступят в "Финале четырех" этого турнира, который пройдет в хорватском Задаре. В середине сентября стартует групповой этап Лиги чемпионов. В предварительной группе А оппонентами чемпионов Беларуси будут немецкий "Киль", северомакедонский "Вардар" (Скопье), венгерский "Пик" (Сегед), датский "Ольборг", норвежский "Эльверум", французский "Монпелье" и хорватский "Загреб".-0-