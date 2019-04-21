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Гандболисты СКА стали бронзовыми призерами Балтийской лиги

Спорт 21.04.2019 | 19:49

21 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА стали бронзовыми призерами Балтийской лиги, решающий этап которой проходил в спорткомплексе "Уручье", сообщает корреспондент БЕЛТА.

В матче за 3-е место минчане с большим трудом взяли верх над литовским "Драгунасом" из Клайпеды - 27:26 (13:13). В полуфинале подопечные Игоря Папруги уступил финскому "Риихимяки" в серии послематчевых пенальти.

В решающем поединке финский клуб одолел украинский ЗТР из Запорожья со счетом 23:22 (10:11).

Гандболисты минского СКА трижды выигрывали Балтийскую лигу (2013, 2014, 2015), один раз были обладателями серебра (2016) и дважды - бронзы (2017, 2018). В прошлом сезоне минчане в матче за 3-е место обыграли ЗТР со счетом 40:37. В решающем поединке за золото "Риихимяки" нанес поражение эстонской "Пыльве" - 26:23.-0-

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