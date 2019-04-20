Гандболисты СКА сыграют с "Риихимяки" в полуфинале Балтийской лиги

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском дворце спорта сегодня стартует решающий этап гандбольной Балтийской лиги - "Финал четырех", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Хозяева турнира гандболисты минского СКА в 17.00 начнут полуфинальный поединок против финского "Риихимяки", в составе которого выступают белорусы Александр Титов и Юрий Лукьянчук.

Во втором поединке за выход в главный финал украинский ЗТР из Запорожья в 19.30 встретится с литовским "Драгунасом" из Клайпеды.

Победители сегодняшних встреч в воскресенье, 21 апреля, сыграют в матче за чемпионский титул, проигравшие поспорят за бронзовые награды.

Гандболисты минского СКА трижды выигрывали Балтийскую лигу (2013, 2014, 2015), один раз были обладателями серебра (2016) и дважды - бронзы (2017, 2018). В прошлом сезоне минчане в матче за 3-е место обыграли ЗТР со счетом 40:37. В решающем поединке за золото "Риихимяки" нанес поражение эстонской "Пыльве" - 26:23.-0-