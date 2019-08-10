Гандболисты СКА сыграли вничью во втором предсезонном спарринге

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА провели второй спарринг на предсезонном сборе в Словении. В сегодняшнем матче с серебряным призером словенского первенства "Горенье" вице-чемпионы Беларуси сыграли вничью - 25:25 (13:13), сообщает корреспондент БЕЛТА.
В составе минчан самым результативным стал Богдан Черкащенко, забросивший 5 мячей, по 3 гола в активе Дмитрия Никуленкова, Сергея Шиловича, Вячеслава Бохана и Алексея Ушала. В первом контрольном поединке подопечные Игоря Папруги переиграли еще одну словенскую команду "Копер" со счетом 33:28 (16:11).
В Словении армейцы проведут еще одну встречу, а затем отправятся на турнир в чешский Нове-Место. В полуфинале 16 августа минчане встретятся с венгерским "Чурго", а на следующий день сыграют с одной из команд словенского полуфинала "Крка" - "Тримо".
Заключительным этапом предсезонной подготовки для СКА станет розыгрыш Кубка Днепра, который пройдет 22-24 августа в Запорожье. Соперниками белорусов будут чемпион Украины запорожский "Мотор", польская "Висла" и израильский "Хапоэль".-0-
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