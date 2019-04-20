Гандболисты СКА уступили в полуфинале Балтийской лиги финской команде "Риихимяки"

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты минского СКА не смогли пробиться в финал Балтийской лиги и будут оспаривать бронзу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В полуфинальном матче с финским "Риихимяки" на площадке минского спорткомплекса "Уручье" хозяева почти все время вели в счете. По ходу второго тайма армейцы вели с перевесом в 4 мяча, а за две минуты до финальной сирены их преимущество составляло 2 гола - 22:20. К тому же минчане получили численное преимущество и право на пенальти. Однако 7-метровый бросок не был реализован, а затем подопечные Игоря Папруги умудрились растерять свое преимущество и второй тайм завершился вничью - 22:22. В серии послематчевых пенальти успех был на стороне финской команды - 4:2.

Во втором полуфинале украинский ЗТР из Запорожья разгромил литовский "Драгунас" из Клайпеды со счетом 33:22.

Таким образом, в воскресенье, 21 апреля минский СКА сыграет с "Драгунасом" в матче за 3-е место (начало в 15.30), а "Риихимяки" и ЗТР встретятся в решающем поединке за чемпионский титул (18.00).

Гандболисты минского СКА трижды выигрывали Балтийскую лигу (2013, 2014, 2015), один раз были обладателями серебра (2016) и дважды - бронзы (2017, 2018). В прошлом сезоне минчане в матче за 3-е место обыграли ЗТР со счетом 40:37. В решающем поединке за золото "Риихимяки" нанес поражение эстонской "Пыльве" - 26:23.-0-