Гандболисты Словении победили на старте второго этапа чемпионата мира в Египте

20 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первые поединки второго группового этапа состоялись на гандбольном чемпионате мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В стартовом матче соревнований в 4-й группе гандболисты Словении в балканском дерби разгромили команду Северной Македонии со счетом 31:21. Позже сборная Беларуси, у которой сейчас лишь один зачетный балл, встретится с командой Швеции, имеющей 4 очка. Эта игра начнется в 22.30 и будет показана в прямом эфире телеканала "Беларусь 5". Также сегодня в этой группе россияне (3 очка) сыграют с египтянами (2).

В первой игре 3-й группы сборная Швейцарии оказалась сильнее Исландии - 20:18. Также сегодня французы встретятся с алжирской командой, а португальцы будут соперничать с норвежцами.

21 января стартовые матчи состоятся еще в двух группах:

1. Венгрия (4 очка) - Бразилия (1), Испания (3) - Германия (2), Польша (2) - Уругвай (0);

2. Дания (4) - Катар (2), Хорватия (3) - Бахрейн (0), Аргентина (2) - Япония (1).

После завершения матчей второго раунда в четвертьфинал выйдут по две лучшие команды из четырех групп. Четвертьфинальные встречи пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.-0-