Гандболисты Словении разгромили корейцев на чемпионате мира в Египте

14 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты Словении разгромили команду Республики Корея со счетом 51:29 в матче группы Н чемпионата мира в Египте, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В этой игре словенцы не испытали никаких проблем и подтвердили свой фаворитский статус, выиграв с разницей в 22 мяча.

В первом матче этого предварительного квартета сборная Беларуси сыграла вничью с россиянами - 32:32. Свой следующий матч подопечные Юрия Шевцова проведут 16 января против южнокорейской команды, а 18 января завершат первый этап поединком со сборной Словении.

К этому времени завершились два матча в других группах:

Е - Швейцария - Австрия - 28:25.

F - Алжир - Марокко - 24:23.

G - Египет - Чили - 35:29.

Позже пройдут еще три встречи: Норвегия - Франция (группа Е), Португалия - Исландия (F), Швеция - Северная Македония (G).

В остальных квартетах игры первого тура состоятся 15 января:

А - Германия - Уругвай, Венгрия - Кабо-Верде;

В - Испания - Бразилия, Польша - Тунис;

С - Хорватия - Япония, Катар - Ангола;

D - Дания - Бахрейн, Аргентина - ДР Конго;

Впервые в планетарном гандбольном форуме принимают участие 32 команды, а не 24, как было ранее. После первого раунда по три лучшие сборные выйдут во второй групповой этап, на котором они будут разделены на две группы по шесть команд. Затем по две лучшие выйдут в четвертьфинальную стадию и продолжат борьбу за награды. Четвертьфиналы пройдут 27 января, полуфиналы - 29 января, финальный поединок за чемпионский титул и матч за бронзу состоятся 31 января. В связи с пандемией COVID-19 встречи мирового первенства проходят без зрителей.

На прошлом чемпионате мира, проходившем в 2019 году на аренах Германии и Дании, триумфаторами стали гандболисты сборной Дании, разгромившие в финале норвежцев с результатом 31:22. Бронзовые медали завоевала команда Франции, которая в поединке за третье место одолела немецкую сборную - 26:25.-0-