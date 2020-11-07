Гандболисты Украины уступили россиянам в квалификации ЧЕ

7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты сборной России в Минске обыграли команду Украины с результатом 30:28 во втором матче отборочного турнира чемпионата Европы 2022 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Только в самом начале сегодняшней встречи на площадке дворца спорта "Уручье" украинцы вели в счете, а потом россияне прочно завладели инициативой и в итоге выиграли с перевесом в два мяча. Самым результативным у победителей стал Игорь Сорока, забросивший восемь мячей, у проигравших по шесть раз отличились Станислав Жуков и Эдуард Кравченко.

Первый матч этих соперников в белорусской столице 5 ноября завершился вничью - 27:27. Кроме сборных Украины и России в 3-й отборочной группе сыграют гандболисты из Чехии и Фарерских островов.

Сборная Беларуси выступит в 6-й квалификационной группе. Свой первый матч подопечные Юрия Шевцова должны были провести 8 ноября в Валмиере против команды Латвии, но эта встреча отложена на неопределенное время в связи с эпидемиологической обстановкой. По той же причине перенесены встречи еще двух участников этого квартета сборных Италии и Норвегии.-0-