Гандболисты "Вардара" одержали вторую победу на старте группового этапа Лиги чемпионов

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты "Вардара" одержали вторую победу на старте Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В поединке 2-го тура предварительной группы В действующий победитель чемпионской Лиги победил в Скопье гостей из португальского "Порту" со счетом 32:27 и вышел на первое место, набрав 4 очка из четырех возможных. В первом туре "Вардар" обыграл на выезде французский "Монпелье" - 33:31. Брестский гандбольный клуб имени Мешкова пока очков не набрал. На старте турнира чемпионы Беларуси уступили в гостях "Порту" - 25:27, а затем на своей площадке с таким же счетом проиграли "Монпелье". Следующий поединок брестчане проведут 25 сентября в гостях у немецкого "Киля", который сыграл вничью с польским "Виве" - 30:30 и победил венгерский "Веспрем" - 37:31. Положение команд после двух игровых дней: "Вардар" - 4 очка, "Виве" - 3, "Киль" - 3, "Веспрем" - 2, "Монпелье" - 2, "Порту" - 2, БГК имени Мешкова - 0, "Мотор" (Запорожье, Украина) - 0.

В группе А по 4 балла после двух туров набрали датский "Ольборг", французский "Пари Сен-Жермен" и немецкий "Фленсбург". По 2 очка в активе испанской "Барселоны" и венгерского "Пика, не имеют зачетных баллов норвежский "Эльверум", хорватский "Загреб" и словенский "Целе".

Групповой раунд Лиги чемпионов завершится в конце февраля 2020 года, после чего по шесть лучших команд выйдут в плей-офф, причем клубы, которые финишируют первыми, сразу попадут в четвертьфинал, а остальные - в 1/8 финала. Последние четыре сезона брестчане неизменно выходят в 1/8 финала, но дальше пока не продвигались. В прошлом сезоне чемпионом главного клубного турнира Европы стал "Вардар", победивший в финальном поединке гандболистов "Веспрема" со счетом 27:24.-0-