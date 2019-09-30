Гандболисты "Вардара", "Ольборга" и ПСЖ идут без потерь в Лиге чемпионов

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты северомакедонского "Вардара" из Скопье одержали третью победу подряд на старте группового этапа Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Лидеры предварительной группы В в третьем туре играли в Запорожье с украинским "Мотором". После проигранного первого тайма (16:18) "Вардар" сумел вырвать победу за полторы минуты до финальной сирены - 31:30. Белорусские легионеры запорожцев забросили пять мячей: Борис Пуховский четырежды поражал ворота гостей, а Максим Бабичев отметился одним голом. Для "Мотора" это третье подряд поражение, столько же и у БГК имени Мешкова.

Два неудачника стартового отрезка встретятся между собой 12 октября в Бресте. В третьем туре брестчане уступили в гостях немецкому "Килю" со счетом 23:31. Португальский "Порту" неожиданно переиграл на своей арене польский "Виве" из Кельце - 33:30. Белорусские легионеры польской дружины Артем Королек и Владислав Кулеш забросили по два мяча. Французский "Монпелье" победил у себя дома венгерский "Веспрем" - 23:18.

Турнирное положение в группе В после трех игровых дней: "Вардар" - 6 очков, "Киль" - 4, "Монпелье" - 4, "Порту" - 4, "Виве" - 3, "Веспрем" - 2, БГК - 0, "Мотор" - 0.

В группе А два клуба идут без потерь. Гандболисты датского "Ольборга" свою третью викторию одержали в гостях у словенского "Целе" - 29:28, а французский "Пари Сен-Жермен" также на выезде обыграл норвежский "Эльверум" со счетом 25:22.

Результаты остальных встреч: "Пик" (Сегед, Венгрия) - "Фленсбург" (Германия) - 24:24, "Загреб" (Хорватия) - "Барселона" (Испания) - 19:36.

Положение команд после трех туров: "Ольборг" - 6, ПСЖ - 6, "Фленсбург" - 5, "Барселона" - 4, "Пик" - 3, "Целе" - 0, "Эльверум" - 0, "Загреб" - 0.

В плей-офф чемпионской Лиги выйдут по шесть лучших команд из двух предварительных групп.-0-