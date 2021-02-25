Гандболисты "Вардара" победили "Эльверум" в Лиге чемпионов

25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередные матчи состоялись на групповом этапе гандбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В группе А северомакедонский "Вардар" в Скопье переиграл норвежский "Эльверум" с результатом 35:32. Французский "Пари Сен-Жермен" разгромил у себя дома лидера этой группы польский "Кельце" со счетом 37:26. Встреча гандболистов "Мешков Брест" и португальского "Порту" перенесена на неопределенный срок.

Положение команд в группе А сейчас таково: "Кельце" - 17 очков (12 матчей), "Фленсбург" (Германия) - 15 (9), "Пари Сен-Жермен" (Франция) - 12 (9), "Мешков Брест" - 11 (12), "Пик" (Сегед, Венгрия) - 10 (10), "Порту" (Португалия) - 8 (11), "Вардар" (Северная Македония) - 6 (10), "Эльверум" (Норвегия) - 5 (11).

Лидеры предварительной группы В гандболисты испанской "Барселоны" одержали свою 13-ю победу подряд, обыграв в гостях словенский "Целе" - 32:29. Ранее немецкий "Киль" переиграл на своей площадке датский "Ольборг" - 28:26, а французский "Нант" также у себя дома победил аутсайдера турнира хорватский "Загреб" - 30:28.

Положение команд в группе В: "Барселона" (Испания) - 26 (13), "Веспрем" (Венгрия) - 17 (12), "Мотор" (Запорожье, Украина) - 12 (11), "Ольборг" (Дания) - 12 (12), "Киль" (Германия) - 11 (10), "Нант" (Франция) - 10 (12), "Целе" - 6 (12), "Загреб" (Хорватия) - 0 (12).

После завершения группового этапа по две лучшие команды сразу выйдут в четвертьфинал. Клубы, которые займут 3-6-е места, проведут матчи 1/8 финала.-0-