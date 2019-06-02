Гандболисты "Вардара" второй раз выиграли Лигу чемпионов

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты северомакедонского "Вардара" стали победителями Лиги чемпионов, финальный этап которой прошел в немецком Кельне, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В решающем поединке команда из Скопье переиграла венгерский "Веспрем" со счетом 27:24. Уже к перерыву гандболисты "Вардара" создали хороший запас прочности, выиграв первый тайм с разницей в 5 мячей - 16:11. Во второй половине соперники несколько раз сокращали разрыв до минимума, но в итоге так и не смогли добиться успеха. Для "Вардара" это второй трофей Лиги чемпионов, первый был завоеван в 2017 году.
Третье место в нынешнем сезоне чемпионской Лиги заняла испанская "Барселона", обыгравшая польский "Виве" из Кельце со счетом 40:35 (20:16). В составе "Виве" белорус Артем Королек забросил 6 мячей, в активе Владислава Кулеша 3 гола.-0-
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